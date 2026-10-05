Los estadounidenses comen menos: los medicamentos para adelgazar impactan al sector de la restauración

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Los estadounidenses comen menos: los medicamentos para adelgazar impactan al sector de la restauración

En Estados Unidos, la popularidad de los fármacos GLP-1 utilizados para perder peso está empezando a afectar al sector de la restauración. Según el New York Times, casi el 11 % de la población adulta del país, unos 30 millones de personas, utiliza medicamentos como Wegovy, Ozempic y Zepbound.

Estos medicamentos pueden reducir el apetito y hacer que las personas consuman menos alimentos. Por ello, algunos clientes acuden menos a los restaurantes y, cuando lo hacen, piden porciones más pequeñas o dejan parte de la comida en el plato.

Deborah VanTrece, propietaria del restaurante Twisted Soul Cookhouse & Pours en Atlanta, señaló que ha notado que los clientes dejan cada vez más la mitad de su comida. Cuando el personal pregunta la razón, algunos clientes lo atribuyen a las «inyecciones» que usan para perder peso.

Estos cambios están obligando a los restaurantes a revisar sus menús. La demanda de porciones más pequeñas, platos ricos en proteínas y opciones con menos calorías va en aumento.

Por ejemplo, algunos restaurantes están considerando ofrecer porciones de carne más pequeñas acompañadas de verduras o mariscos en lugar de platos grandes. Algunas grandes cadenas están probando menús adaptados para los usuarios de medicamentos GLP-1.

Al mismo tiempo, surge un nuevo desafío para los restaurantes: cómo fijar los precios al reducir las porciones. Esto se debe a que, aunque la cantidad de comida disminuya, los costes de alquiler, salarios y otros gastos pueden permanecer inalterados.

Según los expertos, a medida que aumente el número de usuarios de medicamentos GLP-1, los restaurantes tendrán que adaptarse a los nuevos hábitos alimenticios de los consumidores.

GLP-1WegovyOzempicTwisted Soul Cookhouse & PoursRestauración
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