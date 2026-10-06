En Ghana, las personas son enterradas en ataúdes con formas de peces, aviones e incluso frutas

Entre el pueblo Ga, que vive en el sur de Ghana, existe la tradición de enterrar a los difuntos en ataúdes de formas inusuales. Estos objetos, llamados «ataúdes de fantasía», se fabrican con formas de peces, aviones, coches, frutas, barcos y muchas otras variedades.

La forma del ataúd suele representar la profesión, el estilo de vida, los intereses o los sueños no cumplidos del difunto. Por ejemplo, se puede fabricar un ataúd con forma de pez o barco para un pescador, un producto agrícola para un agricultor o un avión para alguien que siempre soñó con volar.

Estos ataúdes se denominan «abebuu adekai» en el idioma Ga, que significa «cajas de proverbios». No son solo artículos funerarios, sino que se consideran obras de arte que reflejan simbólicamente la vida y la personalidad del difunto.

La forma moderna de esta tradición se desarrolló en la década de 1950 en la zona de Teshie, cerca de Acra, Ghana. Su origen se vincula al artesano local Seth Kane Kwei. Más tarde, estos ataúdes inusuales se extendieron ampliamente entre el pueblo Ga y ganaron fama internacional.