En Ghana, las personas son enterradas en ataúdes con formas de peces, aviones e incluso frutas

·3·Mundo
En Ghana, las personas son enterradas en ataúdes con formas de peces, aviones e incluso frutas

Entre el pueblo Ga, que vive en el sur de Ghana, existe la tradición de enterrar a los difuntos en ataúdes de formas inusuales. Estos objetos, llamados «ataúdes de fantasía», se fabrican con formas de peces, aviones, coches, frutas, barcos y muchas otras variedades.

La forma del ataúd suele representar la profesión, el estilo de vida, los intereses o los sueños no cumplidos del difunto. Por ejemplo, se puede fabricar un ataúd con forma de pez o barco para un pescador, un producto agrícola para un agricultor o un avión para alguien que siempre soñó con volar.

Estos ataúdes se denominan «abebuu adekai» en el idioma Ga, que significa «cajas de proverbios». No son solo artículos funerarios, sino que se consideran obras de arte que reflejan simbólicamente la vida y la personalidad del difunto.

La forma moderna de esta tradición se desarrolló en la década de 1950 en la zona de Teshie, cerca de Acra, Ghana. Su origen se vincula al artesano local Seth Kane Kwei. Más tarde, estos ataúdes inusuales se extendieron ampliamente entre el pueblo Ga y ganaron fama internacional.

Se muestran cuatro ataúdes coloridos con formas de piña, bolígrafo, casa y maíz.
Pueblo GaAtaúdesSeth Kane KweiAcraGhana
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El grito de las madres: los cuerpos de los soldados ahogados en Kazajistán fueron llevados a casaEl grito de las madres: los cuerpos de los soldados ahogados en Kazajistán fueron llevados a casa26 septiembre 10:29El cuerpo del ayatolá Alí Jamenei fue trasladado a Irak, los funerales continuarán hasta el 9 de julioEl cuerpo del ayatolá Alí Jamenei fue trasladado a Irak, los funerales continuarán hasta el 9 de julio8 julio 12:01Un niño de 8 años captura un pez depredador aterrador mientras pescabaUn niño de 8 años captura un pez depredador aterrador mientras pescaba13 agosto 10:29Pescadores establecen un récord en California con un pez de 294 kilogramosPescadores establecen un récord en California con un pez de 294 kilogramos19 septiembre 21:43China gasta millones en funerales para mascotasChina gasta millones en funerales para mascotas6 septiembre 11:18Un hombre chino simuló su muerte para escapar de la cárcelUn hombre chino simuló su muerte para escapar de la cárcel14 agosto 18:04
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo