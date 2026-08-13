Un niño de 8 años captura un pez depredador aterrador mientras pescaba

·2·Mundo
Un niño de 8 años captura un pez depredador aterrador mientras pescaba

En Pensilvania, Estados Unidos, Seamus, de 8 años, pescaba con su padre cuando vivió una experiencia inesperada y poco común. Esperaba atrapar una lubina negra como de costumbre, pero en su anzuelo cayó una piraña de vientre rojo y dientes afilados.

El padre del niño, Michael Coffey, contó lo ocurrido en Facebook: «Ahora ya no me sorprenderá lo que Seamus pueda pescar. ¡Hoy atrapó una piraña de vientre rojo de 2 libras en el lago de Ridley Park!»

Mientras pescaban tranquilamente en el condado de Delaware, Seamus sintió que un pez había mordido el anzuelo. Al principio, Michael pensó que era una lubina común y le aconsejó recoger el sedal lentamente para evitar que el pez escapara.

Sin embargo, cuando Seamus sacó el pez del agua, su padre se quedó sorprendido. Al principio, Michael pensó que podía tratarse de un pez sol de agallas azules de mayor tamaño u otra especie similar.

«Pensé que era un pez sol de agallas azules, pero después me pregunté: “¿Qué es esto?”», declaró a la cadena 6ABC.

Entonces, Seamus reconoció el pez de inmediato.

«¡Es una piraña!», dijo.

Los videos educativos sobre naturaleza y pesca que el niño ve en Internet le ayudaron a identificar rápidamente este pez inusual. Según Michael, Seamus ve con frecuencia videos sobre peces de distintas regiones del mundo.

La Comisión de Pesca y Embarcaciones de Pensilvania también confirmó que el pez capturado era realmente una piraña. Las pirañas se encuentran principalmente en las aguas de Sudamérica.

Los expertos señalan que, aunque la aparición de un pez exótico como este en un lago local parece extraña, en el estado ya se han registrado casos similares.

Mike Parker, director de comunicaciones de la Comisión de Pesca y Embarcaciones de Pensilvania, afirma que cada verano reciben avisos sobre criaturas inusuales que aparecen en las aguas locales. Entre ellas hay caimanes, cocodrilos, serpientes exóticas, reptiles y distintas especies de peces.

Parker explica que, aunque en el estado está permitido tener animales exóticos en casa, es ilegal liberarlos en masas de agua de uso público.

Según el experto, probablemente alguien tuvo esta piraña como mascota y después la arrojó al lago para deshacerse de ella.

También se señalan otras posibles causas de la llegada de criaturas exóticas al ecosistema local, como escapes accidentales durante el comercio de mariscos vivos o la liberación de animales en la naturaleza durante ciertos rituales culturales.

PensilvaniaFacebookDelawareRidley-Park
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Emprendedores mexicanos crean «cuero» a partir de un cactus común: ¿por qué precisamente el cactus?Emprendedores mexicanos crean «cuero» a partir de un cactus común: ¿por qué precisamente el cactus?Hoy, 09:12En Afganistán, 2,4 millones de niñas sin acceso a la educación: alerta de la UNESCOEn Afganistán, 2,4 millones de niñas sin acceso a la educación: alerta de la UNESCOHoy, 09:01Una disputa por un asiento en un autobús de Bishkek termina en pelea a puñetazosUna disputa por un asiento en un autobús de Bishkek termina en pelea a puñetazosHoy, 08:57En Tayikistán, nueva norma para las oraciones: ya no cualquiera puede realizar este ritualEn Tayikistán, nueva norma para las oraciones: ya no cualquiera puede realizar este ritualHoy, 08:51Un momento conmovedor: Ronaldo envía un emotivo mensaje de apoyo a Messi tras la muerte de su padreUn momento conmovedor: Ronaldo envía un emotivo mensaje de apoyo a Messi tras la muerte de su padreHoy, 00:03Descubren que uno de los pilotos pilotaba el avión bajo los efectos de las drogasDescubren que uno de los pilotos pilotaba el avión bajo los efectos de las drogasAyer, 22:12
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones