Un niño de 8 años captura un pez depredador aterrador mientras pescaba

En Pensilvania, Estados Unidos, Seamus, de 8 años, pescaba con su padre cuando vivió una experiencia inesperada y poco común. Esperaba atrapar una lubina negra como de costumbre, pero en su anzuelo cayó una piraña de vientre rojo y dientes afilados.

El padre del niño, Michael Coffey, contó lo ocurrido en Facebook: «Ahora ya no me sorprenderá lo que Seamus pueda pescar. ¡Hoy atrapó una piraña de vientre rojo de 2 libras en el lago de Ridley Park!»

Mientras pescaban tranquilamente en el condado de Delaware, Seamus sintió que un pez había mordido el anzuelo. Al principio, Michael pensó que era una lubina común y le aconsejó recoger el sedal lentamente para evitar que el pez escapara.

Sin embargo, cuando Seamus sacó el pez del agua, su padre se quedó sorprendido. Al principio, Michael pensó que podía tratarse de un pez sol de agallas azules de mayor tamaño u otra especie similar.

«Pensé que era un pez sol de agallas azules, pero después me pregunté: “¿Qué es esto?”», declaró a la cadena 6ABC.

Entonces, Seamus reconoció el pez de inmediato.

«¡Es una piraña!», dijo.

Los videos educativos sobre naturaleza y pesca que el niño ve en Internet le ayudaron a identificar rápidamente este pez inusual. Según Michael, Seamus ve con frecuencia videos sobre peces de distintas regiones del mundo.

La Comisión de Pesca y Embarcaciones de Pensilvania también confirmó que el pez capturado era realmente una piraña. Las pirañas se encuentran principalmente en las aguas de Sudamérica.

Los expertos señalan que, aunque la aparición de un pez exótico como este en un lago local parece extraña, en el estado ya se han registrado casos similares.

Mike Parker, director de comunicaciones de la Comisión de Pesca y Embarcaciones de Pensilvania, afirma que cada verano reciben avisos sobre criaturas inusuales que aparecen en las aguas locales. Entre ellas hay caimanes, cocodrilos, serpientes exóticas, reptiles y distintas especies de peces.

Parker explica que, aunque en el estado está permitido tener animales exóticos en casa, es ilegal liberarlos en masas de agua de uso público.

Según el experto, probablemente alguien tuvo esta piraña como mascota y después la arrojó al lago para deshacerse de ella.

También se señalan otras posibles causas de la llegada de criaturas exóticas al ecosistema local, como escapes accidentales durante el comercio de mariscos vivos o la liberación de animales en la naturaleza durante ciertos rituales culturales.