En Brasil, una enorme pancarta colgada de un globo aerostático se desgarra (video)

En Brasil, una enorme pancarta sujeta a un globo aerostático se desgarró al engancharse con obstáculos en el suelo durante el despegue. El video del incidente se volvió viral en las redes sociales, captando la atención de los usuarios.

El video muestra la enorme pancarta elevándose lentamente, suspendida del globo. Sin embargo, antes de alcanzar la altura suficiente, se enganchó en árboles u otros obstáculos, resultando en la fragmentación de la tela en varios pedazos.

Partes de la pancarta volaron por el aire, dispersándose en diferentes direcciones. Las imágenes crearon una escena inusual para quienes observaban el suceso desde la distancia.

Según el video difundido en redes sociales, la estructura de la pancarta suspendida del globo dificultó inicialmente comprender la causa del incidente. Algunos usuarios incluso pensaron que el video fue creado con inteligencia artificial, aunque las imágenes muestran claramente cómo la pancarta se desgarra al chocar con los obstáculos.