«Ojalá tuviera dientes allí»: las palabras de una mujer inspiraron a Sonnet Elers a crear un invento inusual

La médica sudafricana Sonnet Elers, inspirada por las palabras de una mujer, creó un dispositivo inusual diseñado para protegerse contra la violencia. Rape-aXe es un dispositivo diseñado para mujeres, cuya parte interna contiene pequeños ganchos destinados a atrapar al agresor.

Elers cuenta que, a los 20 años, mientras trabajaba como investigadora médica, ayudó a una mujer víctima de violación. La víctima le dijo: «Ojalá tuviera dientes allí». Esta frase quedó grabada en la mente de Elers, quien prometió crear una herramienta para ayudar a mujeres en situaciones similares en el futuro.

Casi 40 años después, Elers creó el dispositivo Rape-aXe. Afirmó haber vendido su casa y su coche para desarrollar el aparato y lanzar el proyecto.

El dispositivo es un medio de protección especial para mujeres que se inserta en el cuerpo como un tampón. Los ganchos internos están diseñados para engancharse en los genitales del agresor durante un intento de violación. Elers destaca que esto detendría al agresor debido al dolor intenso, dando tiempo a la víctima para escapar y ayudando a identificarlo posteriormente en un centro médico.

Elers aseguró que el dispositivo no daña la piel. Según su descripción, una vez enganchado, solo un profesional de la salud puede retirarlo. Esto permitiría a las fuerzas del orden identificar y detener al agresor.

Sin embargo, Rape-aXe generó intensos debates tras su creación. Los críticos señalaron que el dispositivo podría volver al agresor aún más violento, poner a la víctima en mayor peligro o dar a las mujeres una falsa sensación de seguridad. Algunos lo calificaron como un enfoque «medieval».

En respuesta a las críticas, Elers declaró: «Un comportamiento medieval merece una consecuencia medieval».