Dibujan una imagen de Putin y Trump en un campo de maíz en Alemania

La nueva creación de un agricultor alemán generó amplios debates en las redes sociales y los medios de comunicación. Esta vez, atrajo la atención de los visitantes con una composición inusual que representa al presidente ruso Vladímir Putin y al presidente estadounidense Donald Trump en un campo de maíz.

En un campo de maíz situado cerca de la ciudad alemana de Selm se construyó un enorme laberinto con las imágenes del presidente ruso Vladímir Putin y del presidente estadounidense Donald Trump. Así lo informó el medio local WDR .

Según se informó, el agricultor Benedikt Lünenmann crea cada año en su campo de maíz laberintos inusuales con distintos temas y formas. En la composición de este año representó a Vladímir Putin y Donald Trump como dos bebés envueltos en pañales. La composición también muestra a Trump sosteniendo una pelota parecida al planeta Tierra.

Cabe señalar que no es posible ver por completo esta enorme imagen desde el suelo. Su forma íntegra solo se aprecia desde el aire o mediante un dron. Por ello, el laberinto se ha convertido en un destino interesante no solo para los turistas, sino también para los operadores de drones y los fotógrafos.

También se prepararon diversas actividades de entretenimiento para los visitantes del laberinto. Entre otras cosas, los participantes pueden tomar parte en un concurso especial. Una de las preguntas es: «¿Qué normas debe cumplir el presidente de Estados Unidos?» Las opciones de respuesta son «el Estado de derecho», «el ruido y el alboroto» y «las normas de su madre» .

El agricultor Benedikt Lünenmann señaló que el objetivo del concurso no es únicamente hacer reír a la gente. En su opinión, este tipo de preguntas también debería animar a los visitantes a pensar y reflexionar sobre los acontecimientos políticos.

«Si siguen las noticias, a menudo se quedan sorprendidos por lo que hacen Trump y Putin», declaró el agricultor.

Según explicó, con esta idea creativa quiso recordar una vez más lo importante y valioso que es vivir en una democracia que funciona .

Se sabe que este laberinto de maíz permanecerá abierto al público hasta Halloween. Hasta entonces, los visitantes podrán no solo contemplar la enorme composición, sino también participar en diversos juegos interactivos y concursos.