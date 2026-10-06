Jeff Bezos abrió una guardería gratuita para niños en un complejo de ancianos

La red Bezos Academy, fundada por Jeff Bezos, creador de Amazon, inauguró un centro de educación preescolar con una ubicación inusual en Arizona, Estados Unidos. La Bezos Academy Glendale – Sahuaro Glenn se encuentra dentro del Glencroft Center for Modern Aging, un complejo residencial para personas mayores en la ciudad de Glendale.

La institución está destinada a niños de 3 a 5 años y se basa en los principios Montessori. El centro puede acoger hasta 100 niños. La educación y los servicios necesarios se ofrecen de forma gratuita a las familias.

La ubicación de la guardería en un complejo de ancianos no es casualidad. Los residentes de edad avanzada pueden participar en diversas actividades y proyectos con los niños, fomentando así un diálogo constante y el intercambio de experiencias entre ambas generaciones.

La educación gratuita no se limita solo a las familias de menores ingresos. Para el año escolar 2026-2027, las familias de cuatro personas con ingresos anuales de hasta 132 000 dólares pueden presentar una solicitud. Sin embargo, esto no garantiza la admisión automática; se realiza un sorteo entre los candidatos y se crea una lista de espera si no hay plazas disponibles.

Esta no es la primera guardería gratuita de Bezos Academy. La red sin fines de lucro fundada por Bezos ha puesto en marcha centros de educación preescolar gratuitos en varios estados de EE. UU.