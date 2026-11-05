En India surgen servicios de pago para encontrar acompañantes y conversadores para ancianos

En la India, han comenzado a desarrollarse servicios de acompañamiento de pago para ancianos que viven solos. Ahora, las personas mayores pueden contratar a un acompañante especial para conversar, tomar el té, pasear o ir al cine.

Según el diario The Economic Times, el número de ancianos que se quedan solos en el país está aumentando debido a la reducción del tamaño de las familias y a que los jóvenes viven lejos de sus padres. Al mismo tiempo, los servicios sociales destinados a apoyarlos aún no están lo suficientemente desarrollados.

Por ejemplo, en la ciudad de Bombay, una persona mayor que vive sola puede pagar entre 2 500 y 4 000 rupias (unos 26-42 dólares) por una hora de compañía. A cambio, el acompañante conversa con ellos, escucha sus historias, toma el té o los acompaña a pasear o al cine.

En el país también están surgiendo varios proyectos que ofrecen estos servicios. Entre ellos, el servicio Care Friend de la empresa ElderAid Wellness acompaña a los ancianos en conversaciones, paseos, cine y pasatiempos. Otros proyectos organizan reuniones, talleres y eventos colectivos para personas mayores.

Sin embargo, los expertos señalan que no es fácil convertir esta área en un negocio sostenible. La razón es que muchos ancianos dudan en pagar a un extraño para aliviar su soledad. Algunas familias prefieren destinar sus recursos a servicios médicos antes que al apoyo emocional.

Según las previsiones de la ONU, para 2050 el número de personas de 60 años o más en el mundo se duplicará hasta alcanzar los 2.100 millones. Según la UNFPA, el número de ancianos en la India podría llegar a los 347 millones en ese mismo periodo.

Esto demuestra que, en el futuro, la necesidad de las personas mayores de recibir apoyo no solo médico, sino también social y psicológico, seguirá aumentando.