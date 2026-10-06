¿Por qué los «Talibanes» arrestaron a la poeta Mujda Ozbek?

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¿Por qué los «Talibanes» arrestaron a la poeta Mujda Ozbek?

En la provincia de Takhar, Afganistán, las fuerzas de seguridad de los «Talibanes» detuvieron a una poeta llamada Mujda Ozbek. Según fuentes locales, su arresto se debe a sus poemas que critican la política de los «Talibanes» y la situación en el país.

Según las fuentes Kabul Now el medio informó el 4 de octubre que la poeta fue detenida cuatro días antes en la ciudad de Taloqan. Se dice que actualmente se encuentra bajo custodia de los «Talibanes».

Los familiares de la poeta no han hecho comentarios sobre este incidente hasta el momento. Las autoridades provinciales también guardan silencio sobre la detención. Por lo tanto, no hay información precisa sobre el estado actual de Mujda Ozbek ni sobre el lugar donde se encuentra retenida.

Este incidente también ha provocado un amplio debate en las redes sociales. Los usuarios de Internet exigen la liberación inmediata de la poeta.

La presión sobre la libertad de expresión aumenta en Afganistán

Las restricciones a la libertad de expresión continúan en Afganistán. Desde que los «Talibanes» retomaron el poder en agosto de 2021, periodistas, escritores y activistas son detenidos con frecuencia.

Las organizaciones de derechos humanos registran regularmente casos de detenciones arbitrarias y presiones contra los críticos en el país.

Los medios y el sector cultural bajo estricto control

Hasta la fecha, los «Talibanes» han introducido más de veinte directrices y restricciones para controlar las actividades de los medios de comunicación. Como resultado, muchas publicaciones han cesado sus actividades. Cientos de periodistas se han visto obligados a abandonar el país o a vivir en la clandestinidad por su seguridad.

Al mismo tiempo, se han impuesto severas restricciones a los representantes del sector artístico y cultural. Poetas, músicos y otros creadores se enfrentan a diversos controles. En un clima de miedo y presión, muchos artistas se ven obligados a continuar su trabajo bajo censura.

Los «Talibanes» también se oponen a escuchar e interpretar música en el país. Hay informes de que las autoridades han confiscado instrumentos musicales y posteriormente los han destruido.

La difusión de música en televisión y radio también está prohibida. En febrero de este año, se informó que los «Talibanes» habían quemado más de 600 instrumentos musicales.

El gobierno justificó la destrucción de los instrumentos musicales confiscados a la población alegando que «desvían a la gente del camino correcto».

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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