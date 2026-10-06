Fuerte erupción solar: ¿Cómo afecta a la Tierra esta actividad en el Sol?

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Fuerte erupción solar: ¿Cómo afecta a la Tierra esta actividad en el Sol?

Se ha observado una nueva actividad dinámica intensa en la superficie del Sol. Los expertos del Instituto de Investigación Espacial (IKI) y del Laboratorio de Astronomía Solar han registrado oficialmente una potente erupción en nuestra estrella.

Según las observaciones astronómicas, la erupción ocurrió en la noche del 5 de octubre, durante las horas nocturnas (hora de Taskent), y fue clasificada como una actividad intensa de nivel M1.0 . Este indicador lo convierte en uno de los eventos solares más significativos del último mes.

¿Qué significa la categoría M1.0?

Las erupciones solares se dividen en cinco clases principales según la potencia de la radiación X emitida: A, B, C, M y X:

  • Escala de clase M: Las erupciones de clase «M» son fenómenos poderosos, solo superados por la clase máxima «X», y pertenecen al grupo de las «erupciones fuertes»;

  • Impacto espacial: Este tipo de erupciones pueden causar interrupciones temporales en los sistemas de radiocomunicación de onda corta en la Tierra y generar tormentas de radiación débiles en las regiones polares;

  • Situación actual: Los científicos señalan que, tras esta explosión, la actividad en la superficie solar se ha calmado ligeramente y, por ahora, no se observan nuevas erupciones graves.

¿Se espera una fuerte tormenta magnética en la Tierra?

Cuando ocurre una erupción solar, la principal preocupación es el movimiento de las nubes de plasma (masa coronal) hacia la Tierra y su impacto en el campo geomagnético:

  • Conclusión de los científicos: El epicentro y la dirección de la explosión, así como su impacto directo en el campo geomagnético, se determinarán en las próximas horas basándose en datos de radar;

  • Impactos potenciales: Si el flujo de plasma golpea el campo magnético de la Tierra, podrían observarse tormentas magnéticas de intensidad débil o moderada.

¿Cómo proteger la salud? Recomendaciones de los expertos

Las fluctuaciones geomagnéticas pueden afectar especialmente a personas con enfermedades cardiovasculares, presión arterial inestable y sensibilidad meteorológica:

  • Rutina diaria: Los expertos aconsejan mantener un horario de sueño adecuado, evitar el estrés excesivo y abstenerse de esfuerzos físicos intensos durante estos días;

  • Hidratación y alimentación: Se recomienda beber mucha agua pura durante el día y limitar el consumo de alimentos grasos o picantes, así como de café y bebidas energéticas;

  • Medicamentos necesarios: Es aconsejable que las personas con hipertensión crónica tomen sus medicamentos recetados por el médico a tiempo.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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