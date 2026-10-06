La segunda tormenta magnética en la Tierra ha terminado

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La segunda tormenta magnética en la Tierra ha terminado

La segunda tormenta geomagnética de la temporada de otoño en el planeta Tierra ha llegado a su fin. Los expertos señalaron que este fenómeno natural, que comenzó con un día de retraso respecto a las previsiones iniciales, alcanzó un nivel medio G2. Actualmente, la actividad solar ha vuelto a sus valores normales y la probabilidad de nuevas tensiones intensas en un futuro próximo se considera baja. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según Ixbt.com, la causa principal de las ondas geomagnéticas es un flujo de viento solar rápido asociado con un agujero coronal de tamaño medio. A pesar de que el impacto de este factor espacial en el entorno terrestre persiste parcialmente, la fase más fuerte y activa del fenómeno ya ha pasado.

Escala de las oscilaciones geomagnéticas

Durante el período de observación, la actividad geofísica varió entre los niveles G1 y G2 en la escala de la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica). Cabe recordar que en este sistema de cinco niveles, G5 representa el nivel de tormenta más extremo y potente. Los expertos señalan que la última llamarada significativa se observó alrededor de las 08:00 hora de Moscú, tras lo cual todos los indicadores se estabilizaron.

Este fenómeno geomagnético es el segundo de este tipo en la actual temporada de otoño. A modo de comparación, la primera tormenta magnética del otoño se registró anteriormente, el 8 de septiembre, y fue ligeramente más débil, alcanzando el nivel G1. Esta secuencia muestra claramente la dinámica actual de los procesos en el Sol.

Los expertos subrayan que el clima espacial es actualmente estable y que no hay motivo de preocupación para la población del planeta. No obstante, los científicos siguen monitoreando constantemente los cambios en la superficie del Sol, ya que tales procesos pueden afectar a las tecnologías y sistemas de comunicación.

Tormenta magnéticaActividad solarNivel G2Clima espacialOscilaciones geomagnéticas
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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