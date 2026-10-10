Se espera una fuerte tormenta geomagnética hoy después de las 20:00 (video)

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Se espera una fuerte tormenta geomagnética hoy después de las 20:00 (video)

La Tierra se enfrenta a una nueva prueba espacial importante. Según los modelos sinópticos y los últimos cálculos proporcionados por los expertos del Laboratorio de Astronomía Solar de la Academia de Ciencias de Rusia (XRAS), hoy, después de las 20:00, hora de Taskent, se prevé el inicio de una inestabilidad geomagnética significativa y tormentas magnéticas en la magnetosfera de nuestro planeta.

Según los científicos, como resultado de erupciones activas en la superficie del Sol, tres grandes nubes de plasma se dirigen a gran velocidad directamente hacia la órbita terrestre.

Flujo de plasma y riesgos en los gráficos: ¿Qué muestra el monitoreo?

Las imágenes de radar que reflejan el modelo de propagación del viento solar (SWPC Enlil WSA) muestran claramente la magnitud del impacto en la magnetosfera de nuestro planeta:

  • Tres olas sucesivas: Los flujos de plasma emitidos por el Sol se propagan en espiral a través del espacio, y su parte más densa está a punto de chocar con el escudo magnético de la Tierra;

  • La ola más peligrosa: Según el análisis de los científicos, al menos una de las tres nubes que se aproximan tiene una densidad extremadamente alta, lo que provocará fuertes oscilaciones geomagnéticas (tormenta) al llegar a la atmósfera;

  • Pico de actividad: Los indicadores de densidad de plasma en los gráficos muestran un pico entre el 9 y el 11 de octubre, con fluctuaciones inestables persistentes en los días siguientes.

Impacto potencial de la tormenta magnética y recomendaciones

Estos fenómenos espaciales pueden afectar tanto a la infraestructura técnica como al organismo humano:

  • Comunicaciones y navegación: Durante las fuertes tormentas geomagnéticas, es posible que se produzcan interrupciones en las comunicaciones por radio de onda corta, así como errores en los sistemas satelitales y de navegación GPS;

  • Salud de personas meteorosensibles: Las personas con presión arterial inestable, enfermedades cardiovasculares, ancianos y personas con enfermedades crónicas pueden experimentar dolores de cabeza, fatiga, debilidad y variaciones en la presión arterial;

  • Consejos de expertos: Se recomienda reducir el esfuerzo físico, beber muchos líquidos (agua pura), evitar alimentos grasos y pesados, y cumplir estrictamente con el ciclo de sueño.

El entorno radiativo y el nivel de tensión geomagnética cerca de nuestro planeta son monitoreados continuamente por observatorios internacionales.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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