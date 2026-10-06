De hombres a torres: un resultado histórico en una inusual competición en España

En Tarragona, España, se celebró el «castells», una competición tradicional donde las personas suben sobre los hombros de otros para construir torres humanas gigantes. La XXX edición del concurso de torres humanas de Tarragona, celebrada el 4 de octubre, contó con la participación de 12 de los mejores equipos de Cataluña, según informó Catalan News.

En la competición, cientos de participantes suben unos sobre otros para erigir estructuras lo más altas y complejas posible. Los equipos más fuertes construyen torres de hasta 10 pisos. Es fundamental no solo levantar la torre, sino también desmontarla de forma segura.

Este año, el equipo Castellers de Vilafranca obtuvo el primer lugar con 14 635 puntos. El equipo completó con éxito dos torres de 10 pisos. En la fase decisiva, lograron por primera vez en la historia construir y desmontar de forma segura la torre «9 de 9 amb folre», compuesta por nueve personas en cada nivel y nueve pisos de altura.

La tradición de los «castells» en Cataluña tiene casi 200 años de historia. Según la UNESCO, las torres humanas suelen tener entre seis y diez pisos, y esta habilidad se transmite de generación en generación.

El 16 de noviembre de 2010, la tradición de los «castells» fue inscrita en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.