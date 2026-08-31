1800 personas movieron a mano una torre de castillo de 360 toneladas

En la ciudad de Hirosaki, en la prefectura de Aomori, Japón, cerca de 1800 personas movieron una torre del castillo de Hirosaki de 360 toneladas de peso a una distancia de 2,22 metros utilizando cuerdas.

Las obras de traslado de la estructura histórica se llevaron a cabo los días 22 y 23 de agosto. Los participantes, divididos en grupos de unas 80 personas, tiraron por turnos de cuerdas de 30 metros de largo. El primer día, la torre se desplazó 1,13 metros, y el segundo día otros 1,09 metros.

La torre fue trasladada unos 70 metros desde su ubicación original en 2015 para reparar el muro de piedra que se encontraba debajo. Los trabajos de restauración del muro de piedra finalizaron en 2024. Durante el proceso de reparación, se recolocaron 2185 piedras.

La torre se está trasladando mediante un método tradicional japonés llamado «hikiya». En este proceso, el edificio no se demuele, sino que se desplaza lentamente como una sola pieza mediante raíles y rodillos especiales. El proyecto para devolver el castillo de Hirosaki a su lugar original abarca unos 78 metros. Se prevé que un total de unas 4100 personas participen en el proceso simbólico de traslado manual. La distancia restante se cubrirá con maquinaria especial.

La actual torre de tres pisos del castillo de Hirosaki fue reconstruida en 1810 y es una de las torres de castillo originales que se conservan en Japón. Se espera que la restauración completa continúe hasta 2032, tras lo cual el recinto del castillo volverá a abrirse a los visitantes.