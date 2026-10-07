Un autobús de dos pisos lleno de pasajeros vuelca en Ecuador

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Un autobús de dos pisos lleno de pasajeros vuelca en Ecuador

En la ciudad de Azogues, Ecuador, un autobús de dos pisos lleno de pasajeros volcó durante un desfile de graduados. Se informa que en el autobús viajaban principalmente jóvenes al momento del incidente.

Según información preliminar, 22 personas resultaron heridas en el accidente. Se dice que la mayoría son menores de edad. Todos los heridos fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica.

Según los informes, algunas víctimas presentan lesiones en la cabeza y el pecho, así como fracturas en las extremidades.

Hasta el momento no se han reportado fallecidos. Se están llevando a cabo investigaciones para determinar por qué el autobús perdió el equilibrio y volcó.

Las autoridades han indicado que la investigación para determinar la causa exacta del accidente continúa.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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