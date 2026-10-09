28 muertos en una colisión entre un autobús y un camión en Tanzania

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28 muertos en una colisión entre un autobús y un camión en Tanzania

En Tanzania, al menos 28 personas murieron tras una colisión frontal entre un autobús de pasajeros y un camión cargado de madera. Tras el impacto, el autobús se incendió y quedó totalmente calcinado. Así lo informó la agencia Associated Press.

El accidente ocurrió durante la noche del 8 al 9 de octubre en la región de Morogoro, en la zona de Mkambarani, en la carretera que une Morogoro con Dar es-Salam. El autobús, que viajaba de Dar es-Salam hacia la ciudad de Mbeya, chocó contra el camión cargado de madera que venía en sentido contrario.

Según los informes preliminares, el conductor del camión, que se dirigía de Iringa hacia Dar es-Salam, intentó adelantar a otros vehículos. Sin embargo, durante la maniobra, colisionó con el autobús.

Joseph Mwasabeja, jefe interino de los servicios de bomberos y rescate de la región de Morogoro, informó que 27 de los fallecidos eran pasajeros del autobús y uno viajaba en el camión.

El accidente también dejó personas heridas. Algunos afectados fueron trasladados al hospital, aunque los informes iniciales no especificaron la cifra final de lesionados. Se esperan investigaciones adicionales para identificar a algunas de las víctimas.

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