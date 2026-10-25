Un bebé nacido con vello similar a un bigote en Ecuador capta la atención

En Ecuador, un video que muestra a un recién nacido con vello oscuro similar a un bigote en su rostro ha causado un gran debate en las redes sociales. Las imágenes, difundidas en octubre de 2026, atrajeron la atención de numerosos usuarios.

En medicina, la presencia de vello fino en el cuerpo de los recién nacidos se considera algo habitual. Se denomina lanugo y aparece durante el desarrollo fetal. Este vello suele desaparecer antes del nacimiento o en las primeras semanas de vida.

En algunos casos, el vello en el cuerpo o rostro del bebé puede ser más abundante de lo normal. Las causas son diversas y se requiere un examen médico para llegar a conclusiones precisas. Por ello, no es posible determinar la causa exacta de este vello a través de la simple visualización del video.

Por esta razón, la situación que aparece en el video puede considerarse inusual, pero no hay base para interpretar sus causas como hechos médicos confirmados.