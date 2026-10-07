Una condenada a muerte sobrevive a su ejecución en EE. UU. y recupera el conocimiento

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Una condenada a muerte sobrevive a su ejecución en EE. UU. y recupera el conocimiento

En el estado de Tennessee, Estados Unidos, Christa Pike, condenada a muerte, recuperó el conocimiento y comenzó a hablar tras un intento fallido de ejecución. Así lo informaron sus abogados.

Pike, de 50 años, debía ser ejecutada mediante inyección letal el 30 de septiembre. A pesar de que se le administraron dos dosis de fármacos, la ejecución no se llevó a cabo y la reclusa fue trasladada al hospital.

Actualmente, Pike recibe atención médica en el hospital. Según la información más reciente de sus abogados, está consciente y puede hablar, aunque se desconoce cuánto tiempo llevará su recuperación total.

Este suceso ha planteado serias dudas sobre la práctica de la pena capital en Estados Unidos. Los expertos califican el caso de Pike como un hecho sin precedentes, al tratarse de una reclusa que sobrevivió tras la administración de una inyección letal.

Tras el incidente, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, suspendió las ejecuciones programadas en el estado hasta finales de 2026 y ordenó una investigación independiente. Asimismo, el director del Departamento Correccional de Tennessee, Frank Strada, anunció su dimisión.

Christa Pike fue declarada culpable del asesinato de una compañera de estudios de 19 años en 1995 y condenada a muerte. Sus abogados han presentado diversas apelaciones durante años para revisar su sentencia.

Por ahora, la cuestión de si Pike será ejecutada nuevamente sigue abierta. Sus abogados exigen preservar las pruebas y solicitar una revisión del caso.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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