¿Por qué la reina Mette-Marit de Noruega fue apartada de los actos oficiales?

La familia real noruega, una de las dinastías más antiguas de Europa, finaliza su periodo de luto e inicia una nueva era. El servicio de prensa del palacio anunció que el monarca y los miembros de su familia se preparan para retomar sus compromisos públicos. Sin embargo, la nueva reina Mette-Marit no participará en ninguna ceremonia o evento público hasta el próximo verano debido a razones médicas graves.

Se ha informado que esta restricción está relacionada con un largo proceso de recuperación tras una compleja intervención quirúrgica realizada en junio: un trasplante de pulmón.

Haakon VIII comienza con los problemas internos

El luto oficial declarado tras el fallecimiento del antiguo soberano concluirá el 9 de octubre:

Prioridad a los encuentros nacionales: El nuevo titular del trono, el rey de 53 años Haakon VIII planea organizar próximamente una serie de reuniones en el país, especialmente para dialogar directamente con los diferentes estratos de la sociedad y los ciudadanos comunes;

Viajes al extranjero suspendidos: Según el comunicado del palacio, no se han programado visitas oficiales al extranjero ni viajes de Estado para la temporada de otoño e invierno; el nuevo monarca centrará toda su atención en los asuntos internos;

Salud de la reina: Mette-Marit continuará su programa de rehabilitación bajo supervisión médica y, según las primeras conclusiones, estará exenta de eventos protocolarios hasta el próximo verano.

La joven heredera regresa a Australia, mientras la reina viuda sigue activa

Los demás miembros de la familia real continuarán sus actividades de la siguiente manera:

Estudios de Ingrid Alexandra: La siguiente heredera al trono, la princesa heredera Ingrid Alexandra, de 22 años, partirá hacia Australia en febrero. Continuará sus estudios en relaciones internacionales y economía política en la Universidad de Sídney;

Apoyo de la reina viuda: Sonja, esposa del difunto Harald V, seguirá participando en las ceremonias oficiales y encuentros protocolarios del palacio para apoyar a su hijo.

Duras pérdidas para la monarquía

Noruega ha atravesado dos duelos importantes en los últimos meses:

Adiós al soberano más anciano: El 28 de agosto, el rey Harald V, considerado el monarca reinante más anciano del mundo, falleció a los 89 años;

Segundo golpe: Apenas dos días después del funeral del rey, su hermana de 94 años, la princesa Astrid Maud Ingeborg, también falleció.

Con el fin del luto, la familia real noruega inicia una nueva etapa de gobierno bajo la dirección de Haakon VIII, con la atención pública centrada en la recuperación de la nueva reina tras su compleja operación.