La reina de Tailandia realiza su primer vuelo en solitario en un avión de combate Gripen (video)

La reina Suthida de Tailandia, el 8 de octubre, JAS 39C Gripen realizó su primer vuelo en solitario en un avión de combate. El vuelo tuvo lugar en la base aérea Wing 7, ubicada en la provincia de Surat Thani, al sur del país. El rey Maha Vajiralongkorn observó personalmente el evento.

Antes del vuelo, la reina verificó el estado técnico de la aeronave, revisó el plan de vuelo y cumplió con el programa de entrenamiento establecido. Estuvo 41 minutos en el aire y aterrizó con éxito. Al finalizar, el rey la felicitó y le entregó un ramo de flores y la insignia de oro honorífica que se otorga a los pilotos que vuelan el Gripen.

Suthida se preparó seriamente para este vuelo. En junio y julio de 2026, completó formación teórica y entrenamiento para situaciones de emergencia, además de realizar 20 sesiones en simulador de vuelo. Antes de su primer vuelo en solitario, también acumuló más de 10 horas de vuelo en un JAS 39D Gripen biplaza.

La experiencia total de vuelo de la reina en diversos tipos de aeronaves supera las 1,188 horas. También ha volado aviones Boeing 737 y ha acompañado al rey como copiloto en algunos viajes oficiales.

Este evento marcó un hito importante en la formación aeronáutica de Suthida. También fue registrada como la primera mujer piloto en Tailandia en pilotar un avión de combate Gripen.