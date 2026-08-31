El robo de una joya histórica de gran valor en Viena, la capital austriaca, ha causado un gran revuelo. Un collar único que perteneció a la antigua reina de Egipto, Nazli Sabri, expuesto en el Museo de Artes Aplicadas, fue robado a plena luz del día mientras el museo estaba abierto al público.

El incidente ocurrió el 27 de agosto alrededor de las 14:00 horas. Según la información preliminar, dos personas desconocidas entraron al museo tras comprar entradas, como si fueran visitantes comunes.

Se dirigieron a la sala dedicada a una casa de joyería francesa. De repente, utilizaron un martillo para romper la vitrina de cristal que contenía la pieza y huyeron con el collar.

Se sospecha que uno de los delincuentes portaba un arma de fuego, razón por la cual el personal de seguridad del museo no pudo ofrecer resistencia.

La joya robada es una verdadera obra maestra. El collar, hecho de platino, cuenta con 673 diamantes engastados, con un peso total superior a los 200 quilates.

Según los registros históricos, esta pieza única fue creada especialmente en 1939 para la reina Nazli Sabri de Egipto.

El valor del collar es acorde a su rareza. La casa de joyería lo adquirió en una subasta en Nueva York en 2015 por 4,3 millones de dólares. sotib olgan.

Actualmente, las fuerzas del orden están trabajando para localizar el valioso collar e identificar a los delincuentes. El paradero de esta pieza de importancia histórica sigue siendo desconocido por el momento.