Miembro de la familia real noruega condenado por violación entre 40 cargos

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Miembro de la familia real noruega condenado por violación entre 40 cargos

El hijo de la princesa heredera de Noruega ha sido declarado culpable de dos delitos de violación. Un tribunal de Oslo lo condenó a cuatro años de prisión el 15 de junio, según informó Deutsche Welle.

Marius Borg Høiby, de 29 años, se ha declarado inocente. Tiene derecho a apelar la decisión judicial. Es hijo de la princesa heredera Mette-Marit, fruto de una relación anterior a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon.

Un joven rubio con pajarita está sentado en un evento.

Høiby enfrentaba un total de 40 cargos. La pena máxima por estos delitos podría haber sido de 16 años de prisión. Las acusaciones de violación se refieren a incidentes con cuatro mujeres entre 2018 y 2024. Se señala que las víctimas estaban dormidas o en estado de indefensión en ese momento.

El fiscal había solicitado una pena de siete años y siete meses de prisión. La defensa pidió la absolución de los cargos de violación, argumentando que por los actos que él admitió, debería recibir un máximo de 18 meses.

La fiscalía describió a Høiby como alguien que "piensa que tiene derecho a hacer lo que quiera". El joven de 29 años declaró que "no tiene la costumbre de tener relaciones sexuales con mujeres dormidas". Al mismo tiempo, acusó a los medios de retratarlo como una "bestia".

Miembro de la familia real noruega condenado por violación entre 40 cargos

El tribunal también lo declaró culpable de violencia doméstica contra una exnovia, amenazas e infracciones de tráfico. Sin embargo, fue absuelto de otros dos cargos de violación.

El juicio, que duró siete semanas, causó un gran revuelo en Noruega. En las audiencias también se abordó la adicción de Høiby a las drogas. Como prueba, se presentaron videos de actos sexuales y más de 800 mensajes de texto.

Marius Borg HøibyMette-MaritHaakonOsloDeutsche Welle
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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