El jefe del club analítico euroasiático, Nikita Mendkovich, publicó un análisis sobre el crecimiento demográfico de Uzbekistán, el potencial de su mercado laboral interno y las perspectivas de la migración laboral externa. En él, el experto en Uzbekistán expresó sus opiniones sobre la importancia de las relaciones económicas y laborales con la Federación de Rusia en condiciones de una fuerza laboral en crecimiento.

Las cifras presentadas en el artículo, especialmente los cupos limitados de los países occidentales y las dificultades para diversificar la migración, están provocando diversos debates entre los analistas.

Presión demográfica: ¿puede el mercado interno proporcionar empleos?

El experto en Uzbekistán se centró en la relación entre el crecimiento demográfico anual y los nuevos puestos de trabajo:

Entrada de jóvenes al mercado: Mendkovich señala que cada año entran al mercado laboral del país unos 600.000 jóvenes, y se espera que para 2030 esta cifra alcance el millón anual;

Capacidades internas: Basándose en datos del Ministerio de Inversiones y Comercio, el experto señala que en la república se crean alrededor de 290.000 nuevos empleos al año, y el resto enfrenta dificultades de empleo;

Factor del agua y el clima: El autor predice que, debido a la escasez de recursos hídricos en la región, será más difícil mantener los puestos de trabajo en la agricultura.

¿Por qué los destinos occidentales no son una solución?

Recientemente, los intentos de desviar las rutas migratorias hacia los países desarrollados de Europa y Asia han sido analizados matemáticamente por el experto:

Los cupos europeos son muy escasos: El Reino Unidotiene un cupo agrícola estacional de solo 10-12 mil plazas al año, mientras que Corea del Sur y Japón aceptan un total de 6-7 mil trabajadores al año;

Barrera idiomática y requisitos de cualificación: Para trabajar en los mercados de Alemania y la Unión Europea se requiere un certificado de idioma B1/B2 y cualificación profesional, lo que sigue siendo un obstáculo serio para la mayoría de los jóvenes que vienen de las regiones;

Cobertura del 5-7%: Según el experto, las nuevas rutas alternativas solo pueden cubrir entre el 5 y el 7% del flujo laboral anual, y el flujo principal sigue obligado a permanecer en el mercado tradicional.

El mercado ruso: cifras y el papel de las partes

El informe indica que, actualmente, la dirección rusa sigue ocupando la mayor parte de los indicadores de migración laboral externa:

Flujo financiero: Más del 70% de las remesas enviadas por los trabajadores migrantes a Uzbekistán provienen precisamente de Rusia;

Ofertas de trabajo: Casi el 85% de las ofertas de trabajo disponibles en el extranjero son proporcionadas por empresas rusas;

La capacidad de elección de Moscú: En opinión del experto, el mercado ruso también está considerando alternativas mediante la automatización (robotización) y la atracción de mano de obra de otros países (India, etc.), por lo que la competitividad de los migrantes se convierte en un factor crucial.

Propuestas del experto y demandas políticas

Nikita Mendkovich sugirió que, para mantener su lugar en el mercado ruso, Uzbekistán debe profundizar la enseñanza del idioma ruso en las escuelas, organizar cursos de legislación y acelerar los procesos de integración (en particular, la adhesión a la UEE).

Sin embargo, esta posición unilateral y firme del experto está provocando muchos debates en las redes sociales sobre los intereses nacionales y la independencia económica del país. Los economistas destacan que, a pesar de estas conclusiones amenazantes, Uzbekistán tiene el potencial de resolver sus problemas de forma independiente mediante el desarrollo de la industria nacional, la modernización de la educación profesional y la diversificación de la economía.