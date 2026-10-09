En China, una restauradora regala BMW a dos de sus empleados

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En China, una restauradora regala BMW a dos de sus empleados

En la ciudad de Jiaozuo, en la provincia china de Henan, la propietaria de un restaurante regaló coches BMW nuevos a sus empleados. Con ello, quería evitar que los trabajadores tuvieran que ir al trabajo en scooter eléctrico cuando hiciera mal tiempo. Así lo informó Oxu.Az en su edición.

Se informa que, a finales de septiembre, una empresaria llamada Ma Yanli notó que los empleados del restaurante llegaban al trabajo todos los días en scooter eléctrico y que sufrían en el camino, especialmente cuando el clima empeoraba.

Después de esto, decidió incentivar a los empleados que habían mostrado resultados excepcionales en su trabajo. La empresaria decidió comprarles coches nuevos y cubrir todos los gastos de los vehículos.

«Durante una reunión, la jefa llevó inesperadamente a los empleados directamente a un concesionario BMW. El dinero de los coches ya había sido pagado en su totalidad», señala el informe.

En opinión de Ma Yanli, el restaurante no puede desarrollarse sin la contribución de todos los empleados. El periódico South China Morning Post aclara que los coches fueron entregados a los dos empleados con mejores resultados del restaurante.

Según la información, el precio de cada coche es de 45 000 dólares, es decir, aproximadamente 20 millones 222 mil tenges kazajos.

Ma YanliBMWProvincia de HenanCiudad de JiaozuoChina
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