Una mujer china regala BMW a dos empleados que iban a trabajar en el frío

En la provincia china de Henan, una dueña de restaurante regaló coches BMW a dos de sus empleados. Al ver que sus trabajadores iban al trabajo todos los días en scooter eléctrico y sufrían por el clima frío, decidió recompensarlos con un automóvil.

Según el South China Morning Post, el incidente ocurrió en la ciudad de Jiaozuo, provincia de Henan. A finales de septiembre, la dueña del restaurante, Ma Yanli, notó que sus empleados enfrentaban condiciones climáticas adversas para llegar al trabajo.

Tras esto, decidió incentivar a dos de sus empleados que destacaban por su arduo trabajo. La empresaria los llevó por sorpresa a un concesionario de BMW durante una reunión. Se supo que los coches ya habían sido pagados en su totalidad.

Ma Yanli destacó que cada empleado tiene su aporte en el desarrollo del restaurante. Por ello, quiso expresar su gratitud a los trabajadores que asumen sus responsabilidades con compromiso.

Según el informe, el valor de cada vehículo es de 45 000 dólares. Como resultado, la empresaria gastó un total de 90 000 dólares por sus dos empleados.