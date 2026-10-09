En China, un niño cae en el hueco entre el tren y el andén (video)

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En China, un niño cae en el hueco entre el tren y el andén (video)

Un desafortunado incidente ocurrió en la estación de Chengdu Este, en la provincia china de Sichuan. Un niño que subía al tren con su madre cayó en el hueco entre el tren y el andén debido a un descuido.

El incidente ocurrió el 5 de octubre alrededor de las 12:31 hora local, cuando el tren G8645 llegaba a la estación. Li Yanjun, un oficial de policía ferroviaria de servicio, vio al niño caer y corrió inmediatamente a ayudar. Junto con los familiares del niño, lograron sacarlo del hueco.

Posteriormente, el personal médico examinó al niño. Se confirmó que no sufrió lesiones graves. Más tarde, el niño pudo continuar su viaje con sus familiares.

La policía ferroviaria instó a los pasajeros a vigilar de cerca a los niños al subir y bajar del tren, y a prestar atención al espacio entre el andén y el tren.

Estación de Chengdu EsteLi YanjunTren G8645Provincia de SichuanSeguridad ferroviaria
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