Se revela la cadena de errores que provocó el accidente ferroviario en España

En España, el 28 de octubre, una colisión entre dos trenes de alta velocidad dejó 69 muertos y más de 200 heridos. Según los datos preliminares de la investigación, la tragedia pudo haber sido causada por varios fallos técnicos en el sistema de seguridad ferroviaria y por la decisión del centro de control de tráfico de reanudar la circulación. Así lo informó el diario «El País».

El accidente ocurrió cerca de la ciudad de Urda, en la provincia de Toledo, a unos 130 kilómetros al sur de Madrid. A las 08:53, un tren de alta velocidad AVE de la compañía Renfe, que se dirigía de Madrid a Sevilla, chocó por detrás contra un tren de Iryo que estaba detenido en la misma vía. Debido al impacto, varios vagones descarrilaron y cayeron por un terraplén.

Según «El País», antes del incidente, alrededor de las 08:30, se produjo un fallo en el sistema de seguridad automático LZB, que controla el movimiento de los trenes. La interrupción de la comunicación entre los ordenadores provocó la caída del sistema. Posteriormente, también se detectaron problemas en el sistema de comunicación GSM-R, en los circuitos de vía y en el suministro eléctrico.

Debido a la avería, varios trenes se detuvieron automáticamente. A las 08:36, el centro de control de Adif en Madrid autorizó al maquinista del tren de Renfe a continuar la marcha. Sin embargo, en ese momento, el tren de Iryo que iba delante seguía detenido en la vía.

Según los informes, a las 08:41 el centro de control fue informado de que el tren de Iryo no podía moverse. Su maquinista confirmó a las 08:48 que el tren seguía detenido. A pesar de ello, el tren de Renfe continuó su marcha y a las 08:53 se produjo la colisión.

Los investigadores también se centran en las decisiones tomadas por el centro de control. El ministro Óscar Puente señaló que el procedimiento para reanudar la circulación tras una avería podría haber sido aplicado incorrectamente. En particular, no se debería haber permitido que el tren de atrás circulara a velocidad normal hasta que el tren de delante hubiera liberado la vía.

Actualmente, los expertos están analizando los fallos técnicos, las decisiones del centro de control y otros factores posibles. Las causas exactas del accidente se conocerán tras la finalización de la investigación y la publicación del informe oficial.