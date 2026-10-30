Un hombre de 24 años en Inglaterra mata a un bebé porque lloraba

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Un hombre de 24 años en Inglaterra mata a un bebé porque lloraba

En el condado de Kent, Inglaterra, un hombre de 24 años fue declarado culpable por el tribunal de maltratar al hijo de tres meses de su novia, causándole la muerte. Le infligió heridas graves al bebé porque no dejaba de llorar. Así lo informó el Daily Mail.

Según los documentos judiciales, el incidente ocurrió el 15 de julio de 2022. Tayla Warmby cuidaba al hijo de 12 semanas de su novia, Shannon Hodges, mientras ella dormía. Él no era el padre biológico del niño.

Alrededor de las 05:30 de la mañana, la madre del bebé notó que su estado había empeorado y llamó a emergencias. El niño estaba pálido e inconsciente. También le había aparecido una hinchazón en la cabeza.

Los médicos determinaron que el cráneo del bebé estaba fracturado y que su cerebro había sufrido daños graves. Inicialmente fue trasladado al hospital de Margate y luego, debido a la gravedad de su estado, fue llevado a un centro médico en Londres. A pesar de los esfuerzos de los médicos, el bebé falleció esa misma tarde.

El hombre intentó ocultar el incidente

Durante la investigación, se supo que Warmby dio información contradictoria a la policía. Afirmó que al despertar por la mañana vio una pequeña hinchazón en la cabeza del niño, le dio medicina y lo volvió a dormir. Más tarde, al escuchar al bebé llorar intensamente, notó que la parte posterior de su cabeza estaba hinchada.

Sin embargo, el peritaje digital y las pruebas médicas demostraron que sus declaraciones no eran ciertas. Los expertos determinaron que las lesiones graves fueron infligidas poco antes de llamar a emergencias. También se señaló que el niño pudo haber sido lesionado anteriormente por sacudidas violentas.

En el juicio se reveló que el bebé había sido llevado al hospital varias veces en las últimas semanas de su vida. Vomitaba con frecuencia, su cuerpo estaba flácido y lloraba más de lo habitual. Los médicos indicaron que estos síntomas son característicos del síndrome del bebé sacudido.

Según los resultados de la autopsia, se observaron hemorragias cerebrales en el niño hasta cinco semanas antes de su muerte, lo que indica que pudo haber sufrido lesiones previas.

También se supo que el niño estaba bajo la supervisión de los servicios sociales después de que su padre biológico expresara preocupación por su seguridad.

El tribunal declaró al hombre culpable de dos delitos

Tayla Warmby, de 24 años, no admitió los cargos de asesinato y lesiones corporales graves intencionadas durante el juicio. Sin embargo, el 29 de octubre, el jurado lo declaró culpable de ambos delitos.

El inspector jefe Adam Marshall, del departamento de investigación de la policía de Kent, informó que las mentiras del hombre fueron expuestas tras analizar pruebas médicas y forenses complejas.

Se espera que la sentencia final contra Warmby se anuncie más adelante.

Tayla WarmbyKentJuicioCrimenInglaterra
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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