Un perro inteligente que hace la compra solo en el mercado sorprende a las redes sociales (video)

·10·Mundo
Un perro inteligente que hace la compra solo en el mercado sorprende a las redes sociales (video)

En las redes sociales, videos que muestran a un perro inteligente haciendo la compra de forma independiente en el mercado local, por encargo de su dueño, están ganando el cariño de miles de usuarios.

El proceso de compra, en el que este cliente de cuatro patas lleva una cesta tejida en su boca, elige los productos y realiza el pago, deja a la gente asombrada.

Comercio totalmente autónomo: se toma el dinero, se entrega el producto

En las imágenes se observa claramente el comportamiento del perro en el mercado y la relación de confianza única establecida con los vendedores:

  • La elección indicada: El perro se acerca a los puestos y señala con su pata los productos que necesita (hierbas, maíz y otras verduras);

  • Pago en la cesta: Las vendedoras toman el importe correspondiente al precio del producto de la cesta que el perro ha dejado en el suelo;

  • Carga de productos: Una vez recibido el dinero, el vendedor coloca cuidadosamente los productos comprados en la cesta del perro.

Una fila ordenada en cada puesto

Lo curioso es que este animal inteligente entiende las reglas del mercado tan bien como un humano:

  • Espera paciente: Se queda tranquilo frente a cada puesto, esperando a que el vendedor tome el dinero y coloque el producto;

  • Confiabilidad: Una vez llena la cesta, toma las asas con la boca y se dirige directamente a su casa sin detenerse y sin tirar los productos.

Este suceso es una prueba más de la inteligencia animal, la capacidad de aprendizaje y la lealtad infinita entre humanos y animales.

Perro InteligenteMercadoAnimales InteligentesRelación Humano-AnimalVideo Viral
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

«Primero rezamos»: el video de una mujer que crió a 20 cachorros dejó atónitas a las redes«Primero rezamos»: el video de una mujer que crió a 20 cachorros dejó atónitas a las redes17 agosto 14:22Fusil automático: un video de control en Yemen sorprende a las redes socialesFusil automático: un video de control en Yemen sorprende a las redes sociales27 agosto 21:40Tormenta devastadora en EE. UU.: 700 vuelos cancelados y miles de hogares a oscuras (video)Tormenta devastadora en EE. UU.: 700 vuelos cancelados y miles de hogares a oscuras (video)28 septiembre 09:18Europa anuncia restricciones estrictas a las redes sociales para niñosEuropa anuncia restricciones estrictas a las redes sociales para niños17 septiembre 13:51Prohibido usar gafas inteligentes en los tribunalesProhibido usar gafas inteligentes en los tribunales12 agosto 12:26Nuevo Haaland: La estrella del City sorprende a sus fans antes de la nueva temporadaNuevo Haaland: La estrella del City sorprende a sus fans antes de la nueva temporada23 agosto 16:01
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Se descubren habitaciones y un túnel bajo una estructura misteriosa
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Se descubren habitaciones y un túnel bajo una estructura misteriosa