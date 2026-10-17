Un perro inteligente que hace la compra solo en el mercado sorprende a las redes sociales (video)

En las redes sociales, videos que muestran a un perro inteligente haciendo la compra de forma independiente en el mercado local, por encargo de su dueño, están ganando el cariño de miles de usuarios.

El proceso de compra, en el que este cliente de cuatro patas lleva una cesta tejida en su boca, elige los productos y realiza el pago, deja a la gente asombrada.

Comercio totalmente autónomo: se toma el dinero, se entrega el producto

En las imágenes se observa claramente el comportamiento del perro en el mercado y la relación de confianza única establecida con los vendedores:

La elección indicada: El perro se acerca a los puestos y señala con su pata los productos que necesita (hierbas, maíz y otras verduras);

Pago en la cesta: Las vendedoras toman el importe correspondiente al precio del producto de la cesta que el perro ha dejado en el suelo;

Carga de productos: Una vez recibido el dinero, el vendedor coloca cuidadosamente los productos comprados en la cesta del perro.

Una fila ordenada en cada puesto

Lo curioso es que este animal inteligente entiende las reglas del mercado tan bien como un humano:

Espera paciente: Se queda tranquilo frente a cada puesto, esperando a que el vendedor tome el dinero y coloque el producto;

Confiabilidad: Una vez llena la cesta, toma las asas con la boca y se dirige directamente a su casa sin detenerse y sin tirar los productos.

Este suceso es una prueba más de la inteligencia animal, la capacidad de aprendizaje y la lealtad infinita entre humanos y animales.