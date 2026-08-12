Prohibido usar gafas inteligentes en los tribunales

·64·Mundo
Prohibido usar gafas inteligentes en los tribunales

Se ha prohibido oficialmente introducir las gafas inteligentes de Meta en los tribunales penales, civiles y de familia de Inglaterra y Gales. Así lo anunció el servicio de tribunales del Reino Unido (HMCTS).

Según la nueva norma, estas gafas inteligentes serán confiscadas a visitantes y participantes en los procedimientos al entrar en el tribunal. Los dispositivos solo se devolverán a sus propietarios cuando salgan del edificio.

Representantes de los tribunales del Reino Unido recordaron que la ley prohíbe tomar fotografías y grabar vídeos en los tribunales británicos sin autorización especial. Esta conducta puede considerarse un desacato al tribunal.

El uso de teléfonos inteligentes convencionales sigue permitido siempre que se desactiven las funciones de cámara y grabación de audio. Sin embargo, las gafas inteligentes de Meta permiten grabar de forma oculta sin que las personas alrededor lo sepan, ya que las cámaras están integradas en la montura.

Otro incidente también motivó la entrada en vigor de la prohibición. Durante una vista, uno de los participantes intentó utilizar gafas inteligentes para recibir ayuda de forma discreta durante la ronda de preguntas y respuestas.

Anteriormente, el uso de gafas inteligentes también había sido prohibido por completo en las salas de audiencia del estado de Nueva York, en Estados Unidos.

MetaInglaterraGalesReino UnidoNueva York
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Los datos de 15 millones de ciudadanos kazajos habrían sido puestos a la venta en la dark webLos datos de 15 millones de ciudadanos kazajos habrían sido puestos a la venta en la dark webHoy, 13:37¿Cuánto se gastó en servicios de belleza en Kazajistán?¿Cuánto se gastó en servicios de belleza en Kazajistán?Hoy, 13:25Una mujer en Kazajistán intentó vender a su hijo antes de que nacieraUna mujer en Kazajistán intentó vender a su hijo antes de que nacieraHoy, 12:53Dos niños quedaron atrapados en una casa en llamasDos niños quedaron atrapados en una casa en llamasHoy, 12:41La eterna rivalidad entre Guardiola y Mourinho: los secretos detrás de escena de la serie de NetflixLa eterna rivalidad entre Guardiola y Mourinho: los secretos detrás de escena de la serie de NetflixHoy, 12:15Un enorme caimán atacó a una mujer que nadaba en el aguaUn enorme caimán atacó a una mujer que nadaba en el aguaHoy, 12:11
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones