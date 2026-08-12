Prohibido usar gafas inteligentes en los tribunales

Se ha prohibido oficialmente introducir las gafas inteligentes de Meta en los tribunales penales, civiles y de familia de Inglaterra y Gales. Así lo anunció el servicio de tribunales del Reino Unido (HMCTS).

Según la nueva norma, estas gafas inteligentes serán confiscadas a visitantes y participantes en los procedimientos al entrar en el tribunal. Los dispositivos solo se devolverán a sus propietarios cuando salgan del edificio.

Representantes de los tribunales del Reino Unido recordaron que la ley prohíbe tomar fotografías y grabar vídeos en los tribunales británicos sin autorización especial. Esta conducta puede considerarse un desacato al tribunal.

El uso de teléfonos inteligentes convencionales sigue permitido siempre que se desactiven las funciones de cámara y grabación de audio. Sin embargo, las gafas inteligentes de Meta permiten grabar de forma oculta sin que las personas alrededor lo sepan, ya que las cámaras están integradas en la montura.

Otro incidente también motivó la entrada en vigor de la prohibición. Durante una vista, uno de los participantes intentó utilizar gafas inteligentes para recibir ayuda de forma discreta durante la ronda de preguntas y respuestas.

Anteriormente, el uso de gafas inteligentes también había sido prohibido por completo en las salas de audiencia del estado de Nueva York, en Estados Unidos.