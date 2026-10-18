Nueva especie de planta descubierta en Perú recibe el nombre de Messi

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Nueva especie de planta descubierta en Perú recibe el nombre de Messi

Una nueva especie de planta descubierta en Perú ha sido nombrada en honor a la estrella argentina del fútbol Lionel Messi y bautizada como Salvia messii . Esta planta, que se encuentra en los Andes centrales y del sur, está clasificada como una especie en peligro de extinción. La información fue reportada por la agencia de noticias oficial peruana Agencia Andina.

El color de sus flores también influyó en el nombre de la planta. Los pétalos de color azul claro y blanco recuerdan los colores de la camiseta de la selección argentina. Salvia messii pertenece a la familia de las lamiáceas y puede alcanzar hasta 1,5 metros de altura.

La nueva especie fue estudiada por el botánico peruano Paul Gonzales, el investigador independiente argentino Rolando Uria y Jan Capcha-Ramos. Los resultados del estudio fueron publicados el 2 de octubre de 2026 en la revista científica Phytotaxa . Dada la limitada área de distribución de la planta, los científicos la han clasificado como una especie en peligro de extinción.

Como dato adicional, Lionel Messi juega desde 2023 en el club estadounidense Inter Miami. Durante su carrera, también ha jugado en el FC Barcelona de España y en el Paris Saint-Germain de Francia.

Ganador de la Copa del Mundo 2022 con Argentina, Messi es también campeón olímpico de Pekín 2008 y bicampeón de la Copa América. Ha ganado el Balón de Oro en ocho ocasiones.

Lionel MessiSalvia messiiPerúPhytotaxaBotánica
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