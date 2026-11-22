En un aeropuerto de Perú, tres maletas que iban a ser enviadas a Alemania llamaron la atención de los inspectores. Al revisar el equipaje, se descubrió que contenía más de 3000 tarántulas ocultas.

Se informó que las arañas raras fueron colocadas dentro de las maletas entre calcetines sucios. Con este método, intentaron evadir los controles del aeropuerto.

Tres personas han sido detenidas en relación con el incidente. Hasta el momento, no se ha proporcionado información adicional sobre el destino y el propósito del traslado de las tarántulas.

Este caso ha demostrado una vez más la importancia de los controles contra el tráfico ilegal de animales en los aeropuertos.