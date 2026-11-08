Más de 3 000 tarántulas escondidas en calcetines: desarticulan un contrabando inusual en Perú (video)

Más de 3 000 tarántulas vivas que iban a ser exportadas ilegalmente a Alemania fueron incautadas en el aeropuerto internacional de Lima, Perú. Las arañas estaban escondidas dentro de calcetines guardados en tres maletas.

Según la AFP, el incidente ocurrió en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. La carga ilegal fue hallada en tres maletas pertenecientes a dos ciudadanos alemanes y uno polaco.

De acuerdo con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) de Perú, cada maleta contenía entre 15 y 22 calcetines. Durante la inspección, los agentes de aduanas notaron movimientos extraños y revisaron los calcetines, descubriendo miles de arañas ocultas en su interior.

Entre las tarántulas incautadas hay huevos, crías recién nacidas y especímenes adultos. Algunas pertenecen a especies protegidas, y varias de ellas aún no han sido estudiadas científicamente en profundidad.

Los expertos señalan que las arañas podrían haber estado destinadas a coleccionistas, investigaciones científicas o al comercio de animales exóticos.

Cora Suárez, representante de SERFOR, indicó que en Europa una sola tarántula puede alcanzar un precio de unos 500 euros. El valor de mercado estimado de los animales incautados asciende a 1,5 millones de euros. Esta cifra no representa un ingreso comercial real, sino una estimación del valor de mercado.

Los tres pasajeros fueron detenidos por la policía especializada en delitos ambientales. Se espera que enfrenten cargos penales. Tras las evaluaciones correspondientes, las tarántulas serán trasladadas a un centro de cuidado autorizado.