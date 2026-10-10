Un político llamado Hitler Mussolini fue elegido alcalde en Perú

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Un político llamado Hitler Mussolini fue elegido alcalde en Perú

Un político llamado Hitler Mussolini Simeon Flores ganó la elección para la alcaldía del pequeño distrito de Queropalca, en los Andes peruanos. Obtuvo el 34,54 % de los votos, superando a sus rivales, según informó The Guardian.

Flores, de 45 años, se postuló como candidato por el partido « Ahora Nación ». Obtuvo 229 votos, mientras que su rival más cercano, Gaspar Osorio, quedó en segundo lugar con 204 votos. De esta manera, Flores superó a su oponente por solo 25 votos.

El nombre del político llamó la atención de muchos. Los nombres « Hitler » y « Mussolini » recuerdan a los dictadores más infames del siglo XX: Adolf Hitler y Benito Mussolini.

Según los informes, Flores ganó las elecciones locales celebradas el 4 de octubre. Al momento de la publicación, se esperaba la oficialización de su victoria. Asumirá el cargo de alcalde el 1 de enero de 2027.

Cabe destacar que el hecho de que el político comparta nombre con figuras históricas no implica que sus posturas ideológicas sean similares a las de ellos.

Simeon FloresAhora NaciónElecciones en los AndesPerúPolítica
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