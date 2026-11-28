El 27 de noviembre de 2026 por la mañana, en la provincia de Callao, Perú, (Callao) delincuentes armados y enmascarados atacaron un vehículo blindado que transportaba objetos de valor. El incidente ocurrió alrededor de las 06:30 hora local, en la autopista Costa Verde (Costa Verde) que conduce al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, cerca de la capital, Lima.

Más de 30 disparos: ¿cómo se llevó a cabo el ataque?

Según los informes, entre 8 y 10 asaltantes enmascarados bloquearon el paso del vehículo blindado negro utilizando varios coches. Luego, los criminales dispararon más de 30 veces contra el vehículo, rompieron las ventanas y huyeron con maletas y bolsos que contenían lingotes de oro y joyas.

El tiroteo dejó dos heridos entre los ocupantes del vehículo: Vijay Pagrani Iza, ciudadano indio de 29 años, y Mari Natali Miranda Espinoza, ciudadana peruana de 35 años. Fueron trasladados de urgencia al hospital y se informa que su estado es estable.

Investigación policial y pruebas clave

La Policía Nacional del Perú (PNP) ha iniciado una operación de búsqueda especial para capturar a los asaltantes. Estos son los detalles conocidos sobre el incidente:

Indicadores Información oficial preliminar Fecha, hora y lugar 27 de noviembre de 2026, a las 06:30 — Provincia de Callao, Costa Verde autopista (camino al Aeropuerto Jorge Chávez) Número de asaltantes y método 8–10 personas enmascaradas bloquearon la carretera con varios coches y dispararon más de 30 veces contra el vehículo blindado Botín robado Lingotes de oro y maletas y bolsos con joyas (valor exacto bajo evaluación) Víctimas Vijay Pagrani Iza (29 años, India) y Mari Natali Miranda Espinoza (35 años, Perú) — estado estable Pistas clave en la investigación Se identificó la matrícula de uno de los coches utilizados en el ataque (previamente registrado en casos de tráfico de armas y asesinatos) y se encontraron teléfonos móviles abandonados durante la huida

¿No cree que la ejecución de un robo tan organizado y audaz en una vía principal que conduce a un aeropuerto internacional demuestra la necesidad de reforzar las medidas de seguridad?

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