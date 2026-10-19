Tragedia inesperada durante una misa en una iglesia de Ecuador: un sacerdote muere tras la caída de una cruz

·56·Mundo
Tragedia inesperada durante una misa en una iglesia de Ecuador: un sacerdote muere tras la caída de una cruz

El 17 de octubre de 2026, ocurrió un trágico incidente durante una ceremonia religiosa en la iglesia del Perpetuo Socorro en Guayaquil, Ecuador. Mientras el sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari estaba frente al altar, una gran cruz de madera fijada en la pared detrás de él se desprendió y cayó.

El suceso ocurrió mientras la ceremonia se transmitía en vivo. El video muestra cómo la cruz cae repentinamente y los feligreses se apresuran a ayudar al sacerdote. Los asistentes también solicitaron asistencia médica de emergencia.

Posteriormente, la Arquidiócesis de Guayaquil confirmó el fallecimiento del sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari. La organización religiosa expresó sus condolencias a los familiares del difunto y a la comunidad de la iglesia.

Hasta el momento, no se ha proporcionado información oficial sobre la causa de la caída de la cruz de madera. Los detalles y las razones del incidente siguen siendo desconocidos.

Patricio Alfredo Sánchez MolinariPerpetuo SocorroGuayaquilEcuadorAccidente
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

«¡Pecado sobre la mesa de comedor!»: ¿Cómo un monje en Tailandia robó 2,8 millones de dólares en donaciones?«¡Pecado sobre la mesa de comedor!»: ¿Cómo un monje en Tailandia robó 2,8 millones de dólares en donaciones?12 septiembre 09:30Un pastor que intentó dividir el mar casi se ahogaUn pastor que intentó dividir el mar casi se ahoga26 mayo 17:00Se registra un potente incendio en una iglesia histórica de Nueva YorkSe registra un potente incendio en una iglesia histórica de Nueva York24 abril 19:14Tensión en Francia: La Torre Eiffel y el Museo del Louvre bajo amenazaTensión en Francia: La Torre Eiffel y el Museo del Louvre bajo amenazaHoy 14:53La extraña idea de un desarrollador: la salud del héroe de DOOM vinculada al ritmo cardíaco de su abuelaLa extraña idea de un desarrollador: la salud del héroe de DOOM vinculada al ritmo cardíaco de su abuelaHoy 14:39Escenarios inesperados de las elecciones israelíes del 27 de octubreEscenarios inesperados de las elecciones israelíes del 27 de octubreHoy 14:00
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos