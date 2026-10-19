Tragedia inesperada durante una misa en una iglesia de Ecuador: un sacerdote muere tras la caída de una cruz

El 17 de octubre de 2026, ocurrió un trágico incidente durante una ceremonia religiosa en la iglesia del Perpetuo Socorro en Guayaquil, Ecuador. Mientras el sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari estaba frente al altar, una gran cruz de madera fijada en la pared detrás de él se desprendió y cayó.

El suceso ocurrió mientras la ceremonia se transmitía en vivo. El video muestra cómo la cruz cae repentinamente y los feligreses se apresuran a ayudar al sacerdote. Los asistentes también solicitaron asistencia médica de emergencia.

Posteriormente, la Arquidiócesis de Guayaquil confirmó el fallecimiento del sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari. La organización religiosa expresó sus condolencias a los familiares del difunto y a la comunidad de la iglesia.

Hasta el momento, no se ha proporcionado información oficial sobre la causa de la caída de la cruz de madera. Los detalles y las razones del incidente siguen siendo desconocidos.