«¡No a los reyes!»: Comienzan protestas masivas contra la política de Trump en EE. UU. (video)

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«¡No a los reyes!»: Comienzan protestas masivas contra la política de Trump en EE. UU. (video)

Se han llevado a cabo protestas masivas a gran escala contra la política del presidente Donald Trump en varias ciudades importantes de EE. UU. Según la influyente agencia de noticias Associated Press (AP) las manifestaciones se organizaron en todo el país bajo el lema nacional «No a los reyes» («No Kings») .

La ola de protestas se observó especialmente en centros políticos y económicos importantes como Nueva York, Washington D.C. y Atlanta, movilizando a miles de activistas a las calles.

«El poder se concentra en una sola mano»: Las principales quejas de los manifestantes

Los participantes se oponen firmemente a las decisiones políticas de la administración actual y a su actitud hacia las instituciones democráticas:

  • Acusación de «gobierno único»: Los manifestantes acusan abiertamente a Donald Trump de concentrar excesivamente el poder y las competencias en sus manos, violando los límites constitucionales;

  • El lema «No a los reyes»: Los activistas recordaron que los Estados Unidos no son una monarquía, sino un sistema democrático libre, exigiendo la independencia de los poderes;

  • Geografía extensa: Desde las plazas centrales de Nueva York hasta los alrededores de la Casa Blanca y el Capitolio, así como en Atlanta, capital del estado de Georgia, las calles se llenaron de gente con pancartas y consignas.

El objetivo principal: las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre

Según los analistas, estas protestas no han surgido por casualidad en este momento, sino que tienen un objetivo político claro:

  • Movilizar a los votantes: Las acciones buscan activar a los ciudadanos y atraerlos a las urnas ante las cruciales elecciones de mitad de mandato al Congreso de EE. UU. previstas para el 3 de noviembre;

  • Control del Congreso: Estas elecciones determinarán el equilibrio de fuerzas en el Senado y la Cámara de Representantes, y decidirán cuánta libertad o restricciones tendrá la administración Trump en el periodo restante.

El auge del movimiento «No a los reyes» demuestra que la tensión y la polarización en la escena política estadounidense han alcanzado su nivel máximo antes del 3 de noviembre.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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