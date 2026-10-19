Volar sobre el ala de un avión a los 99 años: abuela británica entra en el Guinness

En el Reino Unido, una mujer de 99 años, Helga Duffy, ha asombrado al mundo entero demostrando un valor ejemplar. Realizó con éxito una acrobacia extrema de « wing walking » —caminar sobre el ala de un avión en vuelo— y ha inscrito oficialmente su nombre en el Libro Guinness de los Récords.

Gracias a este espectacular vuelo, la Sra. Duffy ha pasado a la historia como la mujer de mayor edad en realizar esta peligrosa acrobacia aérea.

Coraje en el cielo: ¿Cómo se realizó la acrobacia?

Los detalles de este vuelo extremo no dejan de impresionar a los espectadores:

De pie sobre el ala: Sujeta con arneses y dispositivos de seguridad en el ala superior de un biplano, Helga Duffy enfrentó las corrientes de aire de pie durante el vuelo;

Sangre fría y valentía: A pesar de la vertiginosa altitud y los fuertes vientos, la mujer de 99 años se mantuvo muy tranquila y aterrizó sin cometer errores;

La emoción de la familia y los espectadores: Sus seres queridos y los espectadores reunidos en el aeródromo recibieron esta heroica hazaña con aplausos.

El récord de agosto ha sido superado

La competencia entre personas mayores en esta disciplina aeronáutica se había renovado recientemente:

El resultado de Betty Bromage: A principios de agosto, otra británica de 97 años, Betty Bromage, había realizado la misma acrobacia con éxito y establecido un récord;

Una nueva cumbre de Duffy: A los 99 años, Helga Duffy ha superado esta marca por dos años, demostrando una vez más que la edad no es un límite para la voluntad y la pasión humana.

La comisión del Libro Guinness de los Récords confirmó que el vuelo cumplió con todas las normas y entregó a la Sra. Duffy su certificado oficial.