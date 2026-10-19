En Azerbaiyán, una profesora y alumnas con hiyab impartieron clase en la calle

En Azerbaiyán, una profesora y varias alumnas, a las que se les impidió entrar en la escuela por llevar hiyab, continuaron la clase en el exterior, en la acera. Los vídeos del incidente circularon por las redes sociales y llamaron la atención del público.

Según Roya News English, el suceso ocurrió en medio de un descontento por las nuevas exigencias sobre el código de vestimenta en las escuelas. El 21 de septiembre, el Consejo de Ministros de Azerbaiyán modificó las normas sobre los uniformes escolares.

Los nuevos requisitos pretenden regular la vestimenta de los alumnos bajo un estándar único y respetar los principios de laicidad en las instituciones educativas. El documento no prohíbe explícitamente el hiyab. Sin embargo, se ha informado de que en algunas escuelas estas normas se están utilizando para impedir el acceso a alumnas y profesoras que llevan hiyab.

La situación ha provocado protestas y boicots a las clases en el país. Los debates se centran principalmente en los requisitos del uniforme escolar, la libertad de culto y el derecho a la educación de los estudiantes.

Las autoridades azerbaiyanas justifican las normas de vestimenta por la necesidad de garantizar un estándar único y cumplir con los principios de la educación laica.