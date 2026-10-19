La extraña idea de un desarrollador: la salud del héroe de DOOM vinculada al ritmo cardíaco de su abuela

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La extraña idea de un desarrollador: la salud del héroe de DOOM vinculada al ritmo cardíaco de su abuela

Un desarrollador relató que visitó a su abuela en la unidad de cuidados intensivos y ejecutó el famoso juego DOOM en el monitor junto a su cama. Afirmó haber utilizado el modelo de inteligencia artificial Claude Opus 5.5 para lograrlo.

Pero el aspecto más inusual del experimento no está en el juego en sí. El desarrollador vinculó el indicador de salud del protagonista con el ritmo cardíaco de su abuela. Como resultado, el estado del personaje en el juego debía cambiar según los latidos del corazón de la paciente. Según la historia, si la salud del héroe caía a cero, el ritmo cardíaco también debía caer a cero.

Este suceso podría generar diversas preguntas entre los entusiastas de la tecnología y los videojuegos. Especialmente, la idea de vincular los signos vitales de un paciente con las mecánicas de un juego parece inusual y controvertida.

Al mismo tiempo, dado que los detalles de esta historia no han sido verificados de forma independiente, no debe tomarse como un experimento médico validado. Los signos vitales, como el ritmo cardíaco de un paciente, no son algo que deba controlarse a través de un juego.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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