El servicio de pago Google Pay se lanza en Uzbekistán

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El servicio de pago Google Pay se lanza en Uzbekistán

En Uzbekistán, se ha lanzado el servicio de pago electrónico Google Pay. Así lo anunció Marcin Krasuski, representante de Google Cloud, durante un evento celebrado el 19 de octubre en Samarcanda.

El trabajo para lanzar el servicio en Uzbekistán se intensificó tras las modificaciones a la legislación sobre el almacenamiento de datos personales. Estos cambios buscan establecer bases legales que permitan el procesamiento de ciertos datos personales en el extranjero.

Cabe recordar que en marzo de 2026, en Uzbekistán, se firmó una ley que permite el procesamiento de ciertos datos personales en el extranjero. Tras estos cambios, los esfuerzos para implementar Google Pay se aceleraron.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

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