En la región de Galicia, España, unas gallinas que llevaban chalecos reflectantes por la noche provocaron un pánico inesperado entre los habitantes locales. Una mujer, al ver formas brillantes en la oscuridad, pensó que eran criaturas extrañas y llamó a la policía.

Según los informes, Esteban Cuso, un vendedor de productos agrícolas, sugirió poner chalecos reflectantes a las aves para localizarlas más fácilmente en la oscuridad y evitar que se pierdan.

Sin embargo, su inusual iniciativa provocó una situación inesperada. Una vecina, preocupada al ver extrañas formas brillantes cerca de su casa por la noche, alertó a las autoridades. Al llegar al lugar, los agentes de policía encontraron gallinas con chalecos en lugar de criaturas inusuales.

El autor de la iniciativa señala que estos chalecos cumplen varias funciones. Facilitan la visibilidad de las aves en la oscuridad y ayudan a encontrar rápidamente a las que se han extraviado. También pueden ser útiles para separar a las gallinas que necesitan tratamiento médico.

De este modo, una sencilla iniciativa para proteger a las aves ganó gran atención debido a este incidente inesperado.