Unas gallinas con chalecos reflectantes en España causan pánico entre los vecinos

·45·Mundo
Unas gallinas con chalecos reflectantes en España causan pánico entre los vecinos

En la región de Galicia, España, unas gallinas que llevaban chalecos reflectantes por la noche provocaron un pánico inesperado entre los habitantes locales. Una mujer, al ver formas brillantes en la oscuridad, pensó que eran criaturas extrañas y llamó a la policía.

Según los informes, Esteban Cuso, un vendedor de productos agrícolas, sugirió poner chalecos reflectantes a las aves para localizarlas más fácilmente en la oscuridad y evitar que se pierdan.

Sin embargo, su inusual iniciativa provocó una situación inesperada. Una vecina, preocupada al ver extrañas formas brillantes cerca de su casa por la noche, alertó a las autoridades. Al llegar al lugar, los agentes de policía encontraron gallinas con chalecos en lugar de criaturas inusuales.

El autor de la iniciativa señala que estos chalecos cumplen varias funciones. Facilitan la visibilidad de las aves en la oscuridad y ayudan a encontrar rápidamente a las que se han extraviado. También pueden ser útiles para separar a las gallinas que necesitan tratamiento médico.

De este modo, una sencilla iniciativa para proteger a las aves ganó gran atención debido a este incidente inesperado.

EspañaGaliciaEsteban CusoAviculturaCuriosidades
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Unos pollos con cola artificial sorprenden a todos con su caminarUnos pollos con cola artificial sorprenden a todos con su caminar30 julio 02:41Los videos de un niño granjero brasileño conquistan millones de corazonesLos videos de un niño granjero brasileño conquistan millones de corazones12 octubre 09:28Pánico en Almaty: ¿El techo del Palacio de los Estudiantes colapsó o fue un desmantelamiento planificado?Pánico en Almaty: ¿El techo del Palacio de los Estudiantes colapsó o fue un desmantelamiento planificado?25 septiembre 09:07Un gato que vive en el campus de una universidad estadounidense desde hace 4 años recibe un doctorado honoríficoUn gato que vive en el campus de una universidad estadounidense desde hace 4 años recibe un doctorado honoríficoHoy 18:39El cuartel general de Hitler reducido a cenizas: el «Nido del Águila» en los Alpes se incendióEl cuartel general de Hitler reducido a cenizas: el «Nido del Águila» en los Alpes se incendióHoy 18:04En Brasil, dos trabajadores se buscan y terminan dando vueltas sin saberlo (video)En Brasil, dos trabajadores se buscan y terminan dando vueltas sin saberlo (video)Hoy 17:31
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol