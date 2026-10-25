El cuartel general de Hitler reducido a cenizas: el «Nido del Águila» en los Alpes se incendió
En Alemania, situado en el corazón de los Alpes bávaros, uno de los lugares históricos más famosos del líder de la Alemania nazi, Adolf Hitler, el «Nido del Águila» (Kehlsteinhaus), sufrió un incendio devastador que consumió por completo la estructura histórica.
El fuego comenzó la noche del 23 de octubre y se prolongó hasta la mañana siguiente. Dado que el acceso a esta cima de montaña, situada a 1834 metros de altitud, fue extremadamente complicado para los vehículos especializados, el edificio ya estaba completamente envuelto en llamas cuando llegaron los bomberos.
200 bomberos y sospechas de incendio provocado
Para controlar el desastre y extinguir el fuego, los servicios de bomberos de Baviera movilizaron a cerca de 200 efectivos :
Sospechoso detenido: La policía local considera la versión de un incendio provocado como la principal hipótesis. Una persona sospechosa fue detenida cerca del lugar y su implicación en la tragedia está siendo investigada minuciosamente;
Dificultades en la extinción: Las escarpadas carreteras de montaña y las difíciles condiciones nocturnas en la zona de gran altitud provocaron la rápida propagación del fuego y graves daños en el edificio.
Qué era el «Nido del Águila»: Hechos históricos
Oficialmente llamado «Kehlsteinhaus» este complejo era considerado uno de los edificios más emblemáticos de la era nazi:
Construcción y propósito: La estructura fue construida entre 1937 y 1938 como parte del complejo militar-político cerrado de Obersalzberg. Aunque originalmente estaba destinado a recibir a altos dignatarios extranjeros, en la práctica sirvió como refugio privado para Hitler y sus colaboradores cercanos;
Centro de intrigas históricas: Fue en este cuartel general donde Hitler mantuvo reuniones cruciales en 1941 con sus altos mandos sobre el plan de invasión de la URSS (Barbarroja). Además, esta zona fue escenario de famosas películas de propaganda nazi que retrataban a Hitler como una persona amable amante de la naturaleza y los animales;
Una joya que sobrevivió a los bombardeos: Incluso cuando la aviación aliada bombardeó ferozmente Obersalzberg en 1945, esta casa fue uno de los pocos monumentos nazis que sobrevivió;
Centro turístico y plató de cine: Lugar de rodaje de numerosos documentales y películas de ficción sobre la Segunda Guerra Mundial, este complejo atraía desde 1952 a millones de turistas de todo el mundo como una casa de montaña con restaurante.
Comentarios 0
…