En Brasil, dos trabajadores se buscan y terminan dando vueltas sin saberlo (video)

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En Brasil, dos trabajadores se buscan y terminan dando vueltas sin saberlo (video)

En una granja ganadera de Brasil, ocurrió una situación inesperada y divertida mientras dos trabajadores estaban ocupados instalando un enorme tanque de agua. Se perdieron de vista y comenzaron a buscarse. Sin embargo, los hombres no se dieron cuenta de que estaban en lados opuestos del gran tanque y que estaban replicando los movimientos del otro. Así lo informó el medio Azteca Jalisco.

En el video se ve que, en cuanto uno de los trabajadores comienza a moverse alrededor del tanque, el otro camina en la misma dirección. Como resultado, en lugar de acercarse, continúan moviéndose en círculo.

El video que muestra esta curiosa situación se volvió viral en las redes sociales. En él se observa cómo una simple jornada laboral se convirtió en un cómico malentendido.

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