Un hombre vivió dos años con una prótesis dental de oro en su bronquio

·2·Mundo
Un hombre vivió dos años con una prótesis dental de oro en su bronquio

En la ciudad rusa de Sterlitamak, los médicos extrajeron una prótesis de cinco dientes de oro del bronquio derecho de un hombre. Así lo informaron los medios locales, citando al ministro de Salud de Bashkiria, Ayrat Rakhmatullin.

Resultó que el hombre sufría una tos persistente desde hacía casi un año. Pensando que se debía a cambios relacionados con la edad o a un resfriado, no acudió al médico. Tras empeorar su estado a principios de octubre, fue hospitalizado. Inicialmente, los médicos sospecharon de neumonía, pero durante el examen se detectó un cuerpo extraño en las vías respiratorias.

Al hablar detalladamente con el paciente, este recordó que hace unos dos años no encontró su prótesis dental al despertar. En aquel entonces, pensó que simplemente la había perdido y no sabía que había caído en sus vías respiratorias.

Los médicos extrajeron la prótesis cuidadosamente con un instrumento especial mediante una broncoscopia. Durante el procedimiento, los tejidos de las vías respiratorias no sufrieron daños. Después de esto, la tos crónica del paciente desapareció.

Actualmente, el hombre se encuentra en proceso de recuperación. Los médicos informaron que su vida y salud no corren peligro.

SterlitamakAyrat RakhmatullinPrótesis dentalBroncoscopiaRusia
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La novia cubierta con 52 kg de oro en una boda en Van testifica contra su maridoLa novia cubierta con 52 kg de oro en una boda en Van testifica contra su marido16 septiembre 19:21Un hombre en Taiwán condenado tras usar un robot aspirador para exponer la infidelidad de su esposaUn hombre en Taiwán condenado tras usar un robot aspirador para exponer la infidelidad de su esposaAyer 00:07Encontrada la novia uzbeka desaparecida en Turquía con 5 millones de liras en oroEncontrada la novia uzbeka desaparecida en Turquía con 5 millones de liras en oro8 septiembre 18:54Un hombre chino vivió ocho años con una varilla metálica en la gargantaUn hombre chino vivió ocho años con una varilla metálica en la garganta17 octubre 19:52Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en TurquíaUna novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía6 septiembre 10:59Por primera vez en 94 años: nace un animal raro en el zoológico de ChesterPor primera vez en 94 años: nace un animal raro en el zoológico de Chester21 junio 13:41
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol