Un hombre vivió dos años con una prótesis dental de oro en su bronquio

En la ciudad rusa de Sterlitamak, los médicos extrajeron una prótesis de cinco dientes de oro del bronquio derecho de un hombre. Así lo informaron los medios locales, citando al ministro de Salud de Bashkiria, Ayrat Rakhmatullin.

Resultó que el hombre sufría una tos persistente desde hacía casi un año. Pensando que se debía a cambios relacionados con la edad o a un resfriado, no acudió al médico. Tras empeorar su estado a principios de octubre, fue hospitalizado. Inicialmente, los médicos sospecharon de neumonía, pero durante el examen se detectó un cuerpo extraño en las vías respiratorias.

Al hablar detalladamente con el paciente, este recordó que hace unos dos años no encontró su prótesis dental al despertar. En aquel entonces, pensó que simplemente la había perdido y no sabía que había caído en sus vías respiratorias.

Los médicos extrajeron la prótesis cuidadosamente con un instrumento especial mediante una broncoscopia. Durante el procedimiento, los tejidos de las vías respiratorias no sufrieron daños. Después de esto, la tos crónica del paciente desapareció.

Actualmente, el hombre se encuentra en proceso de recuperación. Los médicos informaron que su vida y salud no corren peligro.