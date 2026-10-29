Un oso que abraza a su cuidador como un amigo conmociona las redes (video)

La inusual relación entre el entrenador de animales ruso Pavel Vyakin y un oso gigante llamado Tom está despertando un gran interés en las redes sociales.

Se informa que Pavel acogió a un osezno de dos meses que no podía ser cuidado en un circo. Desde entonces, crió y cuidó a Tom. Con el tiempo, se formó un vínculo único entre ambos.

Hoy, Tom, que pesa cientos de kilos, llama la atención por su comportamiento amable. El oso y su cuidador pasan tiempo juntos y juegan. A veces, Tom incluso hace gestos como si abrazara a Pavel con sus patas delanteras.

Su relación sincera sorprende a muchos. La actitud de este oso, criado por humanos desde pequeño, vuelve a poner el foco en la conexión entre el hombre y los animales salvajes.

Sin embargo, no hay que olvidar que un oso es un animal salvaje grande y peligroso. Aunque parezca dócil, su comportamiento es impredecible.