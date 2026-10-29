Terrible accidente ferroviario en España: colisión entre dos trenes de alta velocidad (vídeo)

Uno de los accidentes ferroviarios más grandes y terribles de los últimos años ha ocurrido en el centro de España. La colisión a alta velocidad entre dos trenes de pasajeros ha dejado al menos 68 fallecidos y decenas de heridos graves.

Los servicios de rescate locales continúan con las labores de búsqueda y salvamento bajo los escombros, y las autoridades temen que el número de víctimas pueda aumentar.

Magnitud de la tragedia e información oficial

Los servicios de emergencia y equipos médicos trabajan en el lugar del siniestro bajo un protocolo reforzado:

Víctimas y heridos: Según los datos oficiales recibidos hasta el momento, 68 personas han fallecido y decenas de pasajeros han sido trasladados a hospitales especializados cercanos con heridas de diversa gravedad;

Labores de búsqueda y rescate: Debido a la deformación de los vagones tras el fuerte impacto, los rescatistas continúan extrayendo a los supervivientes y los cuerpos de entre los escombros con maquinaria especial;

Posibilidad de aumento en el número de víctimas: Debido a la gran cantidad de heridos en estado crítico, se advierte que el alcance de la tragedia podría ser mayor.

3 días de luto nacional y proceso de investigación

La terrible tragedia ha sumido a toda la sociedad española en un profundo dolor:

Luto nacional declarado: El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha expresado sus condolencias a los familiares de las víctimas y ha declarado tres días de luto oficial en todo el país, del 29 al 31 de octubre de 2026;

Banderas a media asta: Durante los días de luto, las banderas nacionales ondearán a media asta en todas las instituciones públicas y se cancelarán los actos recreativos;

Investigación a gran escala: Se ha constituido una comisión de investigación estatal para determinar las causas del accidente —fallo técnico, error humano o fallo en los sistemas de seguridad automáticos— y las pesquisas han comenzado.

El Gobierno de España ha anunciado que se brindará asistencia material y psicológica integral a los heridos y a los familiares de las víctimas.