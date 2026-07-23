Un oso subido a un poste eléctrico sorprende a Internet

Un video que muestra a un oso gigante atrapado en la cima de un poste eléctrico en Nuevo México, Estados Unidos, se ha vuelto viral en las redes sociales, dejando atónitos a miles de internautas. La inusual escena generó rápidamente un gran debate.

El video X fue publicado en la red social y posteriormente compartido por el Departamento del Interior de los Estados Unidos. La grabación atrajo la atención de decenas de miles de espectadores. El ministerio añadió un comentario humorístico en su página: «Hablamos de apoyar la supremacía energética estadounidense, pero esto no era lo que teníamos en mente».

En el video, cuya autenticidad fue confirmada, se puede ver al oso en la zona de Gladstone, Nuevo México, sujetándose firmemente con las patas delanteras a una barra transversal en la parte superior del poste, jadeando, con las patas traseras colgando.

La persona que grabó el video llamó al 911 diciendo: «Quiero informar que hay un oso en la parte superior de un poste eléctrico». El operador respondió que ya habían recibido reportes previos y añadió: «Hemos avisado al Servicio de Pesca y Vida Silvestre, pero nos dijeron que no pueden hacer nada por ahora».

El operador explicó que si los especialistas intentaban sedar al oso, existía un riesgo muy alto de que cayera desde esa altura y muriera. Por ello, resolver la situación de forma segura no fue tarea fácil.

Shannon Mullins, testigo del incidente, Storyful contó a la publicación que vio la escena mientras viajaba de Nuevo México a Oklahoma por la autopista 56.

«Al principio no podíamos creer lo que veíamos. Por eso decidimos dar la vuelta y mirar de nuevo», dijo.

Según ella, al principio pensaron que el oso estaba muerto. Sin embargo, al acercarse, se dieron cuenta de que el animal aún estaba vivo.

Lamentablemente, poco tiempo después, el oso falleció. Hasta ahora no se ha dado información oficial sobre la causa exacta de su muerte. El suceso despertó gran interés en redes sociales y generó debates sobre las posibilidades de rescate de animales salvajes.