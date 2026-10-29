Google presenta el modelo Gemini 4 Carbon

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Google presenta el modelo Gemini 4 Carbon

Google ha presentado su nuevo modelo insignia de inteligencia artificial llamado Gemini 4 Carbon. Según la empresa, Carbon, basado en el modelo Argon, está diseñado para trabajar de manera eficiente en áreas como la programación, la investigación científica y el análisis de datos en diversos formatos.

Una de las características principales del nuevo modelo es su capacidad para realizar tareas complejas de forma autónoma durante largos periodos. Google destaca que Gemini 4 Carbon ha sido desarrollado para ejecutar funciones de agente de manera continua durante varios días. Este enfoque permite a la IA no solo responder a una pregunta, sino también llevar a cabo trabajos de múltiples pasos de forma independiente.

Google presenta el modelo Gemini 4 Carbon

En los resultados de las pruebas presentadas por la empresa, Carbon registró un rendimiento superior al de varios modelos competidores. En particular, en la prueba de programación de agentes Terminal Bench 4.0 (AA), Gemini 4 Carbon obtuvo un resultado del 65,2 %. Según la información proporcionada, los modelos Claude Opus 5.5 y GPT-6 Astra alcanzaron un resultado del 59 %.

Actualmente, Gemini 4 Carbon se encuentra en fase de pruebas previa al lanzamiento. Se planea otorgar acceso a empresas seleccionadas para noviembre de 2026. Tras el lanzamiento público, se espera que el precio del modelo sea igual al de Argon: 2 dólares por un millón de tokens de entrada y 10 dólares por un millón de tokens de salida. El precio de los tokens de entrada en caché será un 95 % más barato.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

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