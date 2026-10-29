Nombramiento inusual en Turquía: una joven de 22 años dirigirá un equipo de fútbol

Zeynep Mestan, de 22 años, ha sido nombrada entrenadora principal del club turco Turgutluspor. Se ha convertido en la primera mujer en la historia del club en dirigir un equipo masculino.

Zeynep ya ha realizado el primer entrenamiento con su nuevo equipo. Ahora tiene por delante una tarea compleja: mejorar los resultados del club, que ha descendido a ligas inferiores en las últimas dos temporadas, y llevarlo de nuevo a lo más alto.

El nombramiento de la joven entrenadora está atrayendo la atención de la comunidad futbolística. Los aficionados observarán ahora qué resultados logrará el Turgutluspor bajo la dirección de Zeynep Mestan.